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Политика

Захарова предрекла украинским политикам попадание на кол за покупку газа у Европы

5 марта 2018, 17:42

Руководство Украины скрывает от народа, что «голубое топливо» приобретается по цене, в четыре раза превышающей российское предложение.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Если граждане Украины узнают, за какую сумму страна покупает газ у Европы, то политиков посадят на кол – «всех на один». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Десятилетиями политический бомонд Украины вел народ к обрыву», – написала представитель внешнеполитического ведомства России на своей странице в Facebook.

По ее словам, руководство Украины скрывает от народа, что «голубое топливо» приобретается по цене, в четыре раза превышающей российское предложение, а сама Европа считает Россию надежным энергопартнером.


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