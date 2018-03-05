Азнакаевский завод «Нефтемаш» планирует увеличить объемы производства в два раза

(Азнакаево, 5 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). АО «Азнакаевский завод “Нефтемаш”» в этом году планирует запустить вторую смену и выпустить в два раза больше продукции. Об этом рассказал гендиректор предприятия Рамиль Абдуллин.

«На сегодняшний день численность завода (160 человек — прим. Т-и) рассчитана на одну смену, мы можем выйти на две смены и в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции. По модульным фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам) мы можем выпустить в два раза больше, чем в том году, около 100 – 110, и спецтехники около 50 единиц», — рассказал Абдуллин.

На заводе изготавливают модульные здания, передвижные вагоны-дома на шасси, спецтехнику ремонтного назначения для нефтегазовой, строительной, жилищно-коммунальной, сельскохозяйственной и других отраслей.

На ближайший квартал завод загружен заказами от татарстанских компаний, продолжил глава предприятия. «Первые модульные здания начали изготавливать в 2006 году — это был заказ нефтехимической отрасли, заказывали административно-бытовые корпусы, офисные здания и столовые на 500 мест. Это первый опыт строительства таких металлоконструкций», — продолжил Абдуллин.

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова в 2012 году Минздрав республики разработал программу «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан на 2012 – 2016 годы». В декабре 2011 года «Нефтемаш» приступил к разработке проектов по созданию ФАПов по модульной технологии.

Предприятие разработало два варианта ФАПов: на 62 кв. м (для населенных пунктов численностью до 800 человек) и на 83,3 кв. м (более 800 человек).

С начала работы программы завод сдал «под ключ» более 400 ФАПов, добавил глава предприятия.

Журналистам показали такой ФАП в селе Сапеево, который открыли в октябре прошлого года. Пункт обслуживает 665 человек из близлежащих сел, рассказала заведующая акушерским отделением Зульфия Димухаметова.

«С самого открытия очень много пациентов было. Раз в месяц приезжает врач из Азнакаева, сегодня 20 человек уже осмотрел», — отметила женщина.

Кроме того, на заводе производят модульные патологоанатомические отделения (завод поставил 24 ПАО), участковые ветеринарные пункты (130 пунктов), стационарные торговые пункты (53).