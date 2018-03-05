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Экономика и финансы

В России будут развивать транспортную инфраструктуру в арктическом бассейне

5 марта 2018, 18:12

Развитие внутренних водных путей будет способствовать росту перевозок.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В России будут развивать транспортную инфраструктуру в балтийском, тихоокеанском и арктическом бассейнах, заявил на съезде транспортников Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Большие перспективы для роста перевозок имеет развитие внутренних путей в балтийском, тихоокеанском и арктическом бассейнах, отметил российский лидер. 

Власти уже запустили необходимые мероприятия по укреплению речной инфраструктуры и строительству гидротехнических сооружений, добавил Путин.

 


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