В России будут развивать транспортную инфраструктуру в арктическом бассейне

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В России будут развивать транспортную инфраструктуру в балтийском, тихоокеанском и арктическом бассейнах, заявил на съезде транспортников Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Большие перспективы для роста перевозок имеет развитие внутренних путей в балтийском, тихоокеанском и арктическом бассейнах, отметил российский лидер.

Власти уже запустили необходимые мероприятия по укреплению речной инфраструктуры и строительству гидротехнических сооружений, добавил Путин.