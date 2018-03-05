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Появилось видео с места обстрела под Донецком машины с депутатом Госдумы

5 марта 2018, 17:10 , Фото: соцсети

Появилось видео с места обстрела под Донецком машины с депутатом Госдумы Как видно на кадрах, вдоль дороги разрываются минометные мины.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Опубликовано видео с места обстрела под Донецком машины, в которой с гуманитарной миссией ехал депутат Госдумы Алексей Журавлев. Об этом сообщает РБК.

Как видно на кадрах, вдоль дороги разрываются минометные мины. Под огнем оказались два автомобиля, перевозящих членов делегации партии «Родина», журналистов агентства News Front и сотрудников местного ТВ.

По словам помощницы Журавлева Татьяны Калегиой, обстрел делегации был целенаправленным и велся с украинской стороны.

По уточненным данным, депутат не пострадал.


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