«Акибанк» отказался от оценок «Эксперт-РА»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Набережночелнинский банк «Акибанк» отказался от услуг рейтингового агентства «Эксперт-РА». Об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения.

Там отметили, что не согласны с оценкой, которую банк получил от «Эксперт-РА» в феврале. В «Акибанке» назвали действия оценщиков некорректными и привели в пример финансовые результаты работы организации.

«Результаты работы подтверждают его финансово-устойчивое положение. Так, по итогам января 2018 года прибыль составила 27 млн рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза. По состоянию на 1 февраля текущего года собственный капитал достиг 4,7 млрд рублей, работающие активы составили 19,6 млрд рублей», — указано в заявлении банка.

Ранее «Эксперт-РА» понизило кредитный рейтинг «Акибанка» до уровня ruB+ с негативным прогнозом. Такая оценка означает низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности учреждения.

Агентство аргументировало решение тем, что банк являлся акционером группы «Аско» (8 февраля ЦБ отозвал у организации лицензию). Владение проблемным активом может привести к повышенному внимаю со стороны Банка России и повышает надзорные риски «Акибанка», отметили оценщики.