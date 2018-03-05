В Казани стартует фотомарафон «Айданавыборы»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Сегодня в резиденции креативных индустрий «Штаб» состоится открытие фотомарафона «Айданавыборы». После подведения итогов победителям конкурса в 18 номинациях будут вручены айфоны, планшеты, видеокамеры, профессиональные фотоаппараты и другие призы.

В «Штабе» организаторы конкурса расскажут о подробностях фотомарафона: кто может стать конкурсантом, как и где размещать фото, кто из знаменитых татарстанцев примет в нем участие. Непосредственно конкурс пройдет 18 марта на всех избирательных участках. Необходимо сделать оригинальное фото на фоне тематического баннера во время голосования. Выложить фото в социальных сетях, соблюдая определенные условия конкурса. Важно проставить хэштеги #айданавыборы и места голосования (например, #Казань). Кроме того, есть специальный хэштег для вузов (#айданавыборыКФУ).

Голосование за лучшее фото пройдет на сайте конкурса Айданавыборы.рф до 25 марта. Торжественная церемония награждения состоится 31 марта.

