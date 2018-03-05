В Нижнекамске построят один и отремонтируют шесть детских садов

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В 2018 году в Нижнекамском районе РТ будут капитально отремонтированы шесть детских садов и построен еще один на 260 мест. Об этом сегодня на деловом понедельнике заявил глава Нижнекамска и Нижнекамского района Айдар Метшин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам градоначальника, отремонтированы будут три детских сада в Нижнекамске, один в Сухареве и два в Камских Полянах. Кроме того, новый детский сад построят в 47-м микрорайоне.

«Мы понимаем, что строительством только одного детского сада на 260 мест вопрос шаговой доступности в новых микрорайонах мы целиком не снимаем. В новостройках города проживают порядка 800 детей дошкольного возраста. И нам понятны те волнения и переживания родителей, которые на минувшей неделе обращались и к нам, и в Управление дошкольного образования по вопросу наличия мест в новом садике 47-го микрорайона», – признал Айдар Метшин.

Он подчеркнул, что 98 процентов детей, которые будут приняты в новое дошкольное учреждение, – это жители 47-го микрорайона. Кроме того, Управление дошкольного образования готово обеспечить детей из новостроек местами в других микрорайонах.

«Да, может быть, это не совсем удобно с точки зрения комфорта, но у нас не такие большие расстояния от одного микрорайона до другого, чтобы не было возможности попасть в детский сад, как, например, в той же Казани или Набережных Челнах, где охват дошкольными учреждениями значительно ниже, чем в Нижнекамске», – напомнил мэр Нижнекамска и пообещал при этом обеспечить «новые микрорайоны, и не только» хорошей транспортной логистикой и работой общественного транспорта.

«Мы совместно с перевозчиком ПАТП должны в этом году изменить ситуацию в этой сфере, поскольку поступает большое количество обращений по работе автобусного общественного транспорта, справедливых нареканий нижнекамцев на большие интервалы движения, переполненность в автобусах малой вместимости», – добавил он.

Всего же в Нижнекамском районе детсады посещают более 18 тысяч детей – это 81-процентный охват возрастной категории. Причем в возрасте от трех до семи лет все дети обеспечены местами в дошкольных учреждениях, а за счет вариативных форм обучения дополнительно охвачены еще 650 малышей от шести месяцев до двух лет.

К слову, Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию поставил задачу за три года создать более 270 тысяч мест в детских садах. Регионы получат на это из федерального бюджета около 50 млрд рублей.