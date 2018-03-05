Около 200 тысяч рублей требовали сотрудники челнинского вуза за положительную оценку на экзамене

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). 196 тысяч рублей требовали сотрудники челнинского вуза за положительную оценку на экзамене, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны установили, что двое сотрудников набережночелнинского вуза предлагают «продать» оценку на экзамене за 196 тысяч рублей. При этом саму проверку знаний студенту проходить совершенно не обязательно. Всю информацию о «расценках» злоумышленники передавали через старосту группы экономического факультета вуза.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе СУ СК России по РТ, к совершению преступления причастны не менее 13 студентов учебного заведения. Следствие полагает, что выявленный случай дачи взятки не единичный и носит системный характер. По данному факту были заведены уголовные дела по двум статьям – «Дача взятки» и «Получение взятки».

В настоящее время проводятся обыски у старост других групп учебного заведения.