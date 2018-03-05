(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Татарстане пьяный дальнобойщик взял в рейс шестилетнего сына, сообщает интернет-портал Нократ.
Инцидент произошел сегодня днем на 971-м км трассы М7 недалеко от Мамадыша. Грузовик «МАЗ» привлек внимание инспекторов ГИБДД тем, что его водитель был не пристегнут, а сам автомобиль двигался на крайней левой полосе. Стражи порядка решили остановить фуру. В ходе проверки выяснилось, что дальнобойщик пьян. Шоком для сотрудников ДПС стало то, что в кабине задержанного большегруза находился шестилетний сын дальнобойщика. Благодаря оперативной работе сотрудников ГИБДД нарушитель был задержан, а грузовик помещен на штрафстоянку.