Челнинские акробаты завоевали «серебро» и «бронзу» в финале Кубка мира в Португалии

(Набережные Челны, 5 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинские акробаты завоевали «серебро» и «бронзу» в финале Кубка мира по спортивной акробатике, сообщили в Управлении физкультуры и спорта исполкома Набережных Челнов.

Финал Кубка мира по спортивной акробатике проходил с 27 февраля по 5 марта в португальском городе Майа. На соревнованиях челнинские спортсменки достойно представили нашу страну.

Так, женская пара в составе Алии Салаховой и Дианы Тухватуллиной стала серебряным призером состязаний. А тройка акробаток в составе Виктории Корнийчук, Анастасии Айдуковой и Алины Ибатуллиной завоевала бронзовые медали.