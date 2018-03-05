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Челнинские акробаты завоевали «серебро» и «бронзу» в финале Кубка мира в Португалии

5 марта 2018, 19:44

Челнинские акробаты завоевали «серебро» и «бронзу» в финале Кубка мира в Португалии Финал мировых состязаний по спортивной акробатике проходил с 27 февраля по 5 марта в городе Майа.
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(Набережные Челны, 5 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинские акробаты завоевали «серебро» и «бронзу» в финале Кубка мира по спортивной акробатике, сообщили в Управлении физкультуры и спорта исполкома Набережных Челнов.

 

Финал Кубка мира по спортивной акробатике проходил с 27 февраля по 5 марта в португальском городе Майа. На соревнованиях челнинские спортсменки достойно представили нашу страну.

Так, женская пара в составе Алии Салаховой и Дианы Тухватуллиной стала серебряным призером состязаний. А тройка акробаток в составе Виктории Корнийчук, Анастасии Айдуковой и Алины Ибатуллиной завоевала бронзовые медали.


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