Пореченков встретился с волонтерами татарстанского избирательного штаба Путина

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Заслуженный артист России Михаил Пореченков встретился в Казани с волонтерами регионального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина.

Артист посетил штаб в качестве доверенного лица Владимира Путина и обсудил с собравшимися активистами предстоящие выборы, любовь к родине, а также современный кинематограф.

«Хочется, чтобы в выбор главы государства вовлекалось как можно больше людей. Необходимо, чтобы люди были активны в выборе своей судьбы», — поделился Пореченков.

«Мы хотим, чтобы у нас была сильная страна, и она процветала. Нам нужен сильный руководитель, поскольку каждый надеется на лучшую долю для своих детей», — подчеркнул артист.

На вопрос о том, какой жизненный принцип намерен передать молодежи актер, Пореченков ответил сразу — «вкалывать». «Это принцип жизни — работать честно и как можно больше отдавать себя людям. Я по себе знаю. Не бывает такого, что уснул и проснулся звездой. Есть планомерная, тяжелая, но приятная работа», — отметил актер.

Актер ответил на вопросы активистов штаба про свою карьеру и премию «Оскар», обсудил современное искусство, а также затронул послание Президента России Федеральному Собранию и новое российское вооружение.

В завершение мероприятия Пореченков сфотографировался с желающими и раздал автографы.

В региональном штабе самовыдвиженца Владимира Путина постоянно проходят встречи активистов и волонтеров с доверенными лицами кандидата. Активно ведется работа с населением в районах республики.

Помимо Владимира Путина кандидатами на пост Президента России являются Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») и Борис Титов (Партия роста).

Региональный штаб Павла Грудинина активно набирает наблюдателей на избирательные участки.

Руководитель татарстанского штаба Григория Явлинского Руслан Зинатуллин рассказал, что сторонники кандидата получили из типографии свежий номер газеты, которая будет распространяться по почтовым ящикам Казани и привезли буклеты, которые агитаторы будут раздавать людям.

В центре Казани за распространением агитматериалов также можно встретить активистов штаба Ксении Собчак.

Кандидат на пост Президента РФ Владимир Жириновский во время теледебатов обратился к избирателям на татарском языке.