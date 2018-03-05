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Политика

У Грудинина в Швейцарии осталось золото

5 марта 2018, 16:36

Если информацию подтвердится, Грудинину грозит исключение из предвыборной гонки.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Среди 13 не закрытых кандидатом в Президенты РФ Павлом Грудининым счетов в Швейцарии оказалось золото. Об этом пишут «Известия».

По данным СМИ, когда Грудинин изъявил желание баллотироваться на пост главы государства, он заявил, что у него нет зарубежных счетов. Однако Швейцария по запросу ФНС России предоставила иные данные.

Если информацию подтвердится, Грудинину грозит исключение из предвыборной гонки. Это решит Верховный суд РФ. Кроме того, ЦИК намерен инициировать внесения данных о счетах и дезинформации кандидатом в плакат, который разместят на избирательных участках.


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