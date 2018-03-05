(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Пятеро несовершеннолетних детей отравились угарным газом в Чебоксарах, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

Сообщение об отравлении угарным газом поступило около двух часов ночи. В одной из квартир в доме по улице Мичмана Павлова спасатели обнаружили пятерых детей в возрасте от 12 до 16 лет с признаками отравления. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Родители ребят, находившиеся в тот момент в соседней комнате, запаха газа не почувствовали. К месту происшествия прибыли сотрудники газовой службы, которые установили на газовую колонку заглушки. После тщательного осмотра агрегата было установлено, что дымоход плохо закреплен, из-за чего появились щели и обратная тяга. Не исключено, что именно это стало причиной утечки газа и последующего отравления детей.

