Команда Фишман создаст концепцию развития онкоцентра в Казани

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Команда помощника Президента РТ Наталии Фишман, курирующей республиканскую программу развития общественных пространств Татарстана, в 2018 году разработает концепцию развития Республиканского онкологического центра в Казани. Об этом объявила на своей странице в Facebook Наталия Фишман.

Новые замыслы уже начали свершаться: «У нас отличные новости! В 2018 годы мы приступаем к переосмыслению социальных объектов — больниц, школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов. Начать решили с создания концепции развития Республиканского онкологического центра в Казани. В ближайшие месяцы планируется создание эскизного проекта», — сообщила в своем посте помощник Президента РТ.

Напомним, что с 27 февраля по 1 марта в КГАСУ прошел тематический воркшоп с участием преподавателей и студентов КГАСУ, врачей и пациентов онкодиспансера, а также молодых архитекторов. Участники воркшопа обсудили, какие элементы благоустройства благоприятно сказываются на процессе лечения в онкоцентре и делают досуг пациентов комфортнее.

После выезда в онкоцентр прошли активный мозговой штурм и командная разработка концепций. Свои предложения экспертному совету представили архитекторы бюро «Архитектурный десант», студенты и преподаватели КГАСУ.

Не остались в стороне от обсуждения и пациенты. «Отдельную благодарность хочу выразить пациентам онкоцентра за силу духа и активное интеллектуальное вовлечение — многие лично поучаствовали в воркшопе и поделились с нами своими пожеланиями и идеями», — написала по этому поводу Наталия Фишман.