Клименко заявил о готовности России отключиться от Сети

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Доступ России к мировому Интернету можно запретить, так как страна имеет все технические возможности для функционирования в собственном сегменте Сети. Об этом заявил советник Президента РФ по Интернету Герман Клименко, сообщает RT.

По его словам, можно начать процесс перехода на свою Всемирную паутину, однако, скорее всего, он будет болезненным. В ходе адаптации к подобным новшествам можно выяснить, кто хранил свои данные за рубежом, кто «хостил» за границей свои домены, добавил Клименко.

По мнению советника, России не стоит бояться изоляции, так как «аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально».