Все новости Татарстан Россия

Hi-Tech

Клименко заявил о готовности России отключиться от Сети

5 марта 2018, 16:18

По мнению советника Президента РФ по Интернету, России не стоит бояться изоляции.
Советник Президента РФ предложил создать реестр гаджетов для наблюдения за здоровьем россиян
Facebook заблокировал аккаунт советника Президента РФ по Интернету из-за нарушения авторских прав
Герман Клименко предупредил о возможности отключения России от мирового интернета

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Доступ России к мировому Интернету можно запретить, так как страна имеет все технические возможности для функционирования в собственном сегменте Сети. Об этом заявил советник Президента РФ по Интернету Герман Клименко, сообщает RT.

По его словам, можно начать процесс перехода на свою Всемирную паутину, однако, скорее всего, он будет болезненным. В ходе адаптации к подобным новшествам можно выяснить, кто хранил свои данные за рубежом, кто «хостил» за границей свои домены, добавил Клименко.

По мнению советника, России не стоит бояться изоляции, так как «аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter