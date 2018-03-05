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Михаил Пореченков поздравил женщин Татарстана с 8 Марта

5 марта 2018, 16:34 , Фото: Расих Фасхутдинов

Михаил Пореченков поздравил женщин Татарстана с 8 Марта Актер принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня актер Михаил Пореченков приехал в Казань, чтобы не только принять участие в творческих встречах, но и поздравить женщин республики с предстоящим праздником. На торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», которая состоялась в Большом концертном зале им. С. Сайдашева, он совершенно неожиданно для присутствующих поднялся на сцену.

«Сегодня на этой сцене собрались самые прекрасные женщины Татарстана. Я хочу пожелать вам в замечательный праздник 8 Марта счастья, любви и обожания со стороны мужчин. Это самое главное, что должно быть в вашей жизни», – сказал он под бурные аплодисменты.

Артист извинился за короткое поздравление и добавил, что ему необходимо идти «дальше выполнять свою миссию».


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