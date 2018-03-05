Полиция Набережных Челнов проверила видео с «похищением человека»

(Набережные Челны,5 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В социальных сетях Челнов появилось видео, на котором зафиксировано, как группа людей кладет в багажник автомобиля человека и уезжает.

Полиция Автограда выяснила, что криминала в действиях челнинцев, запечатленных на видео, нет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по городу Набережные Челны Артур Муллин.

Надо отметить, что увиденное не на шутку взволновало челнинцев. Пользователи спрашивают друг у друга: «Никто не знает — похищенного спасли?».

Как сообщил Артур Муллин, накануне в полицию поступил звонок от очевидцев о том, что на их глазах из подъезда дома в восьмом микрорайоне поселка ГЭС люди вытащили человека, погрузили его в багажник и увезли в неизвестном направлении. Свидетели запомнили номера автомобиля, на котором «вывезли тело». Поэтому полиция быстро нашла владельца машины.

Тогда-то и выяснилось, что компания друзей таким образом загружала в автомобиль своего пьяного приятеля, который не мог самостоятельно сесть в машину. Внесли его в авто через багажник, потому что так, по их словам, было проще разместить его на заднем сиденье.