Минниханов обсудил с религиозными лидерами РТ развитие государственно-религиозного взаимодействия

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил на встрече с представителями традиционных религиозных объединений республики развитие государственно-религиозного взаимодействия. Встреча состоялась в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба лидера РТ.
Участники встречи обсудили вопросы совершенствования государственно-религиозного взаимодействия в различных сферах. Кроме того, был затронут вопрос противодействия радикализма в Татарстане.
Религиозные лидеры рассказали Рустаму Минниханову об опыте благотворительной деятельности и организации социальных служб, направленных на укрепление института семьи и брака. На встрече присутствовали муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, главный раввин РТ и Казани Ицхак Горелик.