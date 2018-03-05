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Минниханов обсудил с религиозными лидерами РТ развитие государственно-религиозного взаимодействия

5 марта 2018, 16:04 , Фото: tatarstan.ru

Минниханов обсудил с религиозными лидерами РТ развитие государственно-религиозного взаимодействия Встреча Президента РТ с представителями традиционных религиозных объединений республики состоялась в Казанском Кремле.

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил на встрече с представителями традиционных религиозных объединений республики развитие государственно-религиозного взаимодействия. Встреча состоялась в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба лидера РТ.

Встреча с руководителями традиционных конфессий РТ

Участники встречи обсудили вопросы совершенствования государственно-религиозного взаимодействия в различных сферах. Кроме того, был затронут вопрос противодействия радикализма в Татарстане. 

Встреча с руководителями традиционных конфессий РТ

Религиозные лидеры рассказали Рустаму Минниханову об опыте благотворительной деятельности и организации социальных служб, направленных на укрепление института семьи и брака. На встрече присутствовали муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, главный раввин РТ и Казани Ицхак Горелик.

 


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