(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Более тысячи нарушений выявила Генпрокуратура РФ в Росреестре, сообщает RT.

Генеральной прокуратурой России была проведена масштабная проверка Росреестра, в ходе которой выявлены свыше одной тысячи коррупционных нарушений. Прокурорами были вынесены около 100 представлений и привлечены к ответственности более 200 сотрудников Росреестра.

Основные правонарушения связаны с укрывательством руководством Росреестра своих подчиненных, совершавших серьезные коррупционные нарушения.

По результатам проверки было заведено шесть уголовных дел.

