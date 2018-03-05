В Татарстане 153 мамам назначено пособие в связи с рождением первенцев

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В 2018 году новая ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первенцев назначена 153 жительницам Татарстана, сообщает пресс-служба Министерства труда РТ.

Размер пособия для матерей в РТ в текущем году составляет 8 490 рублей. Это величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за 2-й квартал 2017 года. Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года.

Первой в Татарстане получила новое пособие на рождение первенца 22-летняя Юлия Тарасова из деревни Сизнер (Балтасинский район). В течение года она ежемесячно будет получать новую выплату.

Обязательными условиями для получения пособия являются наличие у матери и ребенка гражданства РФ и постоянное проживание в России. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в РТ (13 тыс. 713 рублей). Например, семья из трех человек получит право на выплату пособия при условии, что ее совокупный доход не превышает 41 тыс. 139 рублей в месяц.