В городах-хозяевах ЧМ-2018 появятся приюты для собак

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Российские города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, обяжут создать центры передержки и приюты для бездомных животных. Об этом пишут «Известия».

Организаторы футбольного праздника заявили о своем гуманном отношении к животным, уточняет издание. Поэтому оргкомитет ЧМ-2018 совместно с Минспортом и Госдумой намерены создать в принимающих городах необходимую инфраструктуру.

«Работа в этом направлении уже началась. Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия — гуманное обращение с животными», — рассказал председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Для быстрого создания приютов регионы получат типовые планы строительства, объяснил глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов. После мундиаля постройки продолжат работать в качестве инфраструктурного наследия ЧМ-2018, отметил депутат.

Однако строительство приютов для собак коснется не всех городов-хозяев матчей. Часть из них уже имеет все необходимое для содержания бездомных животных. Среди таких городов — Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

В мэрии столицы РТ журналистам подтвердили, что в городе регулируют количество бездомных животных в плановом порядке. Дополнительных приютов создавать не потребуется.