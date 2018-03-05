Рустам Минниханов запустил производство упаковочной пленки на Казаньоргсинтезе

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня дал старт производству рукавной трехслойной FFS-пленки на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления ПАО «Казаньоргсинтез».

Из трехслойной пленки будут производиться мешки для расфасовки полимерной продукции ПАО «Казаньоргсинтез». Инвестиции в строительство и запуск линии составили порядка 316 млн рублей.

Проект имеет особую важность, так как решает задачу импортозамещения, считает Рустам Минниханов. Раньше предприятие вынуждено было закупать продукцию из-за рубежа.

«По всей группе компаний ТАИФ необходимо уже десять тысяч тонн упаковочной пленки на весь год. Благодаря слаженной четкой работе проектировщиков, строителей менее года ушло на реализацию этого проекта. ГК „ТАИФ“ — самый крупный производитель полимеров, каучуков и весь этот продукт должен иметь, стандартную, хорошую упаковку», — сказал Президент.

Для создания нового производства был полностью реконструирован один из цехов завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Оборудование по техзаданию ПАО «Казаньоргсинтез» поставили немецкие компании «Reifenhauser Blown Film» и «Windmoller&Holsher».

На заводе будет производиться упаковка для продукции из собственного сырья. На линии планируется выпускать 2560 тонн (16 млн погонных метров) продукции в год.

Экономический эффект от запуска производства упаковки, по планам руководства компании, превысит 51 млн рублей в год, так как увеличится объем собственной переработки и не будет необходимости закупать упаковку за рубежом.

В рамках своего визита лидер республики ознакомился с процессом строительства четырехкамерной печи компании «Technip» на заводе этилена. Печь пиролиза с производительностью 72 тонны в час заменят десять старых печей с суммарной производительностью 66 тонн в час.

«Только что мы посетили площадку строительства четырех печей пиролиза, самые современные печи, которые замещают десять печей, отслуживших свой срок. Конечно же, у нас большие планы, чтобы Казаньоргсинтез производил миллион тонн этилена и миллион тонн полиэтилена. Нет никакого сомнения, что вы с этими задачами справитесь», — поделился Рустам Минниханов.

Благодаря запуску новой печи планируется увеличить выход товарного этилена до 19 тонн в час с учетом прежней загрузки по сырью. Пуско-наладочные работы должны начаться уже в текущем году.

Общий объем инвестиций в проект составляет 3,45 млрд рублей. Окупить вложенные средства планируется за 4,5 года, в том числе благодаря увеличению объемов переработки этан-пропанового сырья.