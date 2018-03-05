Каждый 40-й житель Нижнего Новгорода войдет в список присяжных заседателей

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В марте-апреле около 30 тыс. жителей Нижнего Новгорода получат почтовые уведомления о включении в список кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции. Таким образом, каждый 40-й нижегородец потенциально в течение 4 последующих лет может быть привлечен в качестве присяжного судебного разбирательства, сообщает новостной портал newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Выбранные кандидаты могут быть задействованы для работы Московского окружного военного суда и гарнизонного военного суда, третьего окружного военного суда и 95 гарнизонного военного суда, а также районных городских судов.

«Списки кандидатов формируются раз в четыре года, выборка происходит случайным образом. Включение в список кандидатов в присяжные заседатели не означает, что человека обязательно пригласят в суд: если в суде предстоит рассматривать дело с привлечением присяжных заседателей, их будут таким же случайным образом выбирать из списка кандидатов», – прокомментировал директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода Виктор Афонин.

Законодательно участие в суде в качестве присяжных заседателей – гражданский долг каждого россиянина. При этом в течение двух недель после получения письма в районных администрациях можно ознакомиться с личными данными, подать заявление об исключении из списка кандидатов в присяжные заседатели.

Утвержденные списки кандидатов в присяжные заседатели опубликуют газета «День города. Нижний Новгород» и официальный сайт администрации города.

