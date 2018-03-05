(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Долги по зарплате в Татарстане за неделю сократились на 2 млрд рублей благодаря вмешательству республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Три предприятия Пестречинского района, работающие в отрасли сельского хозяйства, погасили задолженность по заработной плате на общую сумму 1,9 млн рублей. Агрофирма им. Гаврилова выплатила пяти работникам долг на сумму 182 тыс. рублей, СХП «Кощаковский» выплатило 54 сотрудникам 767 тыс. рублей и ООО «Рацин-Шали» — 969 тыс. рублей 113 работникам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по состоянию на 1 марта долги на общую сумму в размере 5 млн рублей вернули своим работникам два предприятия Нижнекамского района Татарстана. Данные организации работают в сфере строительства и торговли.

