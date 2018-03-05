Казахстан намерен закупить татарстанские модульные ФАПы

(Азнакаево, 5 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» рассматривает варианты поставок модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в Казахстан и на Дальний Восток. Об этом рассказал гендиректор предприятия Рамиль Абдуллин журналистам во время пресс-тура.

«В другие страны у нас заказов не было. Были проработки, Казахстан выходил с коммерческим предложением, но пока ответов нет. Дело в том, что расстояния большие и транспортные расходы занимают львиную долю. Тем более, если мы сами будем монтировать, это командировочные, проживание. Это очень дорого», — рассказал Абдуллин.

Также с предложением выступало Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

«Это была первая проработка. Сегодня вопрос решается. Это очень большой объем и большое расстояние», — подчеркнул глава предприятия.

Завод уже поставлял модульные ФАПы в Южную Осетию, Кабардино-Балкарию, Крым и Карелию.