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Следком проверяет обстоятельства гибели мужчины, заваленного грунтом в Зеленодольске

5 марта 2018, 15:19 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Следком проверяет обстоятельства гибели мужчины, заваленного грунтом в Зеленодольске Трагедия произошла накануне в Зеленодольске на берегу Волги.

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Следственный комитет РТ начал проверку по факту гибели мужчины по обрушившимся грунтом, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел вчера около четырех часов вечера на берегу реки Волга за территорией деревообрабатывающего предприятия в Зеленодольске. По предварительным данным, 44-летний мужчина вместе со своим знакомым занимались сбором цветного металла. Мужчина попытался вырыть из земли кусок приглянувшегося металлического троса, но в этот момент его завалило мерзлой землей. Он погиб на месте.

Следственным комитетом России по РТ начата доследованная проверка по факту ЧП.


 


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