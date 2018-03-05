Следком проверяет обстоятельства гибели мужчины, заваленного грунтом в Зеленодольске

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Следственный комитет РТ начал проверку по факту гибели мужчины по обрушившимся грунтом, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел вчера около четырех часов вечера на берегу реки Волга за территорией деревообрабатывающего предприятия в Зеленодольске. По предварительным данным, 44-летний мужчина вместе со своим знакомым занимались сбором цветного металла. Мужчина попытался вырыть из земли кусок приглянувшегося металлического троса, но в этот момент его завалило мерзлой землей. Он погиб на месте.
Следственным комитетом России по РТ начата доследованная проверка по факту ЧП.