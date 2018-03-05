Жителей Татарстана ожидает короткая рабочая неделя

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Короткая рабочая неделя ожидает жителей Татарстана в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 8 Марта — Международный женский день — является нерабочим праздничным днем. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением Правительства РФ в 2018 году выходной день с субботы, 6 января, перенесен на пятницу, 9 марта», — сказано в сообщении.

Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе 8, 9, 10 и 11 марта являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 7 марта сокращается на один час.