В Казани объявили победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Большом концертном зале им. С. Сайдашева в Казани состоялось награждение победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». В этом году на победу претендовали более 700 участников в 10 номинациях.

Не случайно награждение проходило в концертном зале – на протяжении всей церемонии сцену не покидал камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, которая и сама стала женщиной года в 2014 году. Первыми наградили обладательниц титула «Женщина-мать». Ими стали четыре матери-героини, в семьях некоторых – 11 детей. Поздравить победительниц этой номинации вышел Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Обняв каждую из дам, он сказал матерям «бесконечное спасибо».

«Счастье легко не дается. Это труд, терпение, любовь друг к другу. С этими качествами нужно прожить всю жизнь», – отметил первый Президент Татарстана. Он добавил, что мужчинам Татарстана нужно равняться на женщин и учиться у них терпению.

Предваряя награждение, перед зрителями выступил семейный ансамбль Авлаяровых из Набережных Челнов. 10 братьев и сестер играли на разных инструментах, их всех научила музыке мама, преподаватель Нодира Авлаярова, одна из четырех победительниц. Обращаясь к ней, Минтимер Шаймиев выразил восхищение талантами детей и терпением матери. «Я сам в семье девятый, но на гармошке так и не научился играть до 60 лет», – пошутил он.

«В наше время женщинам предоставляются все возможности, чтобы реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в творчестве», – отметила председатель Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова, вручая дипломы и подарки пяти победительницам номинации «Моя судьба – моя профессия» из разных городов и районов Татарстана.

«Женщиной – примером года» стала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи РКБ Ильмира Галимова. Именно в перинатальном центре больницы на свет появляется более семи тысяч детей. «Поднимаясь на сцену, я чувствовала глубокое волнение. Когда так оценивают твой труд, это всегда очень волнительно. В нашей республике очень много достойных женщин, поэтому и победа в конкурсе стала для меня неожиданной», – призналась она корреспонденту ИА «Татар-информ». Ильмира Галимова добавила, что в семье у нее растет ребенок, однако своими детьми она считает всех малышей, с ее помощью появившихся на свет. Сколько их родилось за всю врачебную практику, она не считала.

Немало ярких номинаций было озвучено, а выдающихся победительниц поднялось за наградами. Так, в номинации «Женщина – культура и духовность» были отмечены Аида Гарифуллина, Венера Ганеева и Зиля Сунгатуллина. Поздравит их великолепными песнями пришли ученики.

Музыкальных композиций звучало очень много, с оркестром «Новая музыка» выступали мужчины камерного хора Татарстана, призер «Тюрквидения» Айдар Сулейманов, многие другие.

Приятным сюрпризом для участников и гостей конкурса стало поздравление от известного российского актера Михаила Пореченкова. Он отметил, желая всем счастья и здоровья, что «сегодня в этом зале собрались самые прекрасные женщины Татарстана».

Последними в конкурсе чествовали мужчин. Наградить победителей номинаций «Мужчина – лидер» и «Мужчина – благородное сердце» вышла председатель Общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева. Представляя казанского руководителя и благотворителя Рустама Рамазанова, ставшего «Лидером», и братьев Аглямовых из Черемшанского района, отмеченных в номинации «Благородное сердце», она заметила, что победители этого года – своеобразные юбиляры. Дело в том, что мужские номинации в женском конкурсе появились чуть позже, в 1998 году, и теперь это 20-е победители.

«Очень важно, чтобы руководитель был внимателен к людям», – подчеркнула она, вручая награды. Кроме того, Зиля Валеева сказала, что «в этом году в конкурсе приняло участие столько молодых, которые только начинают профессиональную и творческую карьеру, что мы видели много победителей будущих лет».

Инициатор и организатор проведения конкурса – региональная общественная организация «Женщины Татарстана». В число партнеров также входят Федерация профсоюзов РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ и Уполномоченный по правам человека в республике. Конкурс проводится при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.