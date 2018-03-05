Рустам Минниханов прокомментировал недавние кадровые перестановки в Татарстане

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал недавние кадровые перестановки в республике. Он отметил, что все назначения не случайны, и это люди, которые показали себя в деле.

В феврале экс-глава Дрожжановского района Александр Шадриков был назначен министром экологии и природных ресурсов Татарстана. «Он возглавлял один из крупнейших районов Ульяновска. Когда у нас возник кадровый вопрос, я пригласил его вернуться в Дрожжановский район. У него большой опыт работы и в городе, и в районе. Он показал себя эффективным руководителем. В районе были проблемы с обеспечением водой, благодаря его инициативе вопросы решались. В целом при нем произошли большие изменения в развитии Дрожжановского района», – отметил Рустам Минниханов.

После назначения экс-министра экономики РТ Артема Здунова на должность Премьер-министра Дагестана необходимо было найти ему замену, продолжил лидер республики. «Фарид Абдулганиев – доктор экономических наук, он работал в экономической сфере. Достойно показал себя в рамках проведения Всемирной летней Универсиады в Казани, где мы его и заметили. Мы его взяли на должность министра экологии и природных ресурсов. Он показал свою активность. Хорошо умеет работать с Москвой», – рассказал Президент РТ.

Бывший министр лесного хозяйства Алмас Назиров ушел на пенсию, напомнил Рустам Минниханов. На его место в феврале был назначен Равиль Кузюров, который занимал должность главы Нурлатского района. «Хорошо поработал в Нурлатском районе. До этого был заместителем министра экологии и природных ресурсов. Опыт работы в органах власти и муниципального образования есть. Человек прошел достойный жизненный путь», – подчеркнул он.

Лидер республики также заметил, что вице-премьер РТ Василь Шайхразиев много времени посвящает работе Всемирного конгресса татар, являясь там председателем Национального совета. «Много поездок, встреч. Он активно в этом направлении работает. Нужен был человек, который бы координировал работу общественных организаций, социальной сферы. Лейла Фазлеева (назначена вице-премьером РТ – прим. Т-и) была моим помощником по всем этим вопросам. У нее есть опыт работы», – заявил он.

«То есть эти назначения не случайны. Все эти люди имеют определенный послужной список и способны решать те задачи, которые мы поставили перед ними на данном этапе времени. Уверен, что у них все сложится. Это люди, которые показали себя делом на разных участках», – резюмировал Рустам Минниханов.