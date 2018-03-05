Жительница Набережных Челнов выставила на продажу автограф Владимира Путина

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). На одном из сайтов объявлений пользовательница под ником Татьяна Б. с отметкой о геолокации в Набережных Челнах разместила объявление о продаже «автографа-росписи призидента Российской Федерации – Путина Владимира Владимировича» (орфография автора сохранена – прим. ТИ).

Трофей, судя по прилагающейся «фотодокументации» объявления, доставшийся некой Татьяне Зубаревой как участнице Всероссийского молодежного форума «Селигер- 2012», оценивается в 250 тыс. рублей.

К слову, в ассортименте пользователя-продавца еще 12 товаров, большая часть из которых – вещи для детей младшего дошкольного возраста. Исключая автограф Владимира Путина, все лоты маркированы пометкой «Набережные Челны». Роспись Президента РФ имеет пометку «Казань».