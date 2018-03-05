Участники круглого стола олимпийцев: Спорт в РТ движется вперед семимильными шагами

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Поволжской академии спорта и туризма прошла встреча руководства республиканского Министерства спорта со спортсменами — участниками зимней Олимпиады в Пхенчхане, тренерами и другими спортивными специалистами.

За круглым столом собрались те, кто добывал «драгоценный металл» для России: лыжники Андрей Ларьков (серебро в эстафете 4×5 км и бронза в гонке на 50 км) и Анна Нечаевская (бронза в женской эстафете 4×5 км), а также сноубордистка Милена Быкова, занявшая на Олимпиаде 10-е место, а на днях блестяще выигравшая этап Кубка мира в турецком Кайсери.

Фигуристка Евгения Тарасова, в паре с Владимиром Морозовым завоевавшая серебряную медаль в командных соревнованиях, не смогла присутствовать на встрече, поскольку в это время занималась во Дворце спорта.

Приняла участие в круглом столе и президент Федерации лыжных гонок России, старший тренер сборной Елена Вяльбе. Она поблагодарила наших тренеров, подготовивших Ларькова и хорошо позанимавшихся с Нечаевской, которая перебралась в Зеленодольск из Вологды в 2016 году. Но Вяльбе предупредила: «Не почивайте на лаврах: главные победы у вас еще впереди.

Воспользовавшись случаем, корреспондент ИА «Татар-информ» навел у Вяльбе справки о перспективах 25-летней лыжницы из Дербышек Натальи Жуковой, участницы Олимпиады 2014 года в Сочи. «Все в ее ногах, — пояснила глава ФЛГ России. — Пока результаты Наташи не впечатляют, но если она докажет, что набрала хорошую форму, то двери в сборную для нее открыты».

Федерация лыжного спорта РТ после прихода к руководству Ильшата Фардиева стала одной из лучших в стране. Подтвердили это и итоги Олимпиады. «Ребята оправдали наше доверие. Потом будут сами рассказывать, как завоевали олимпийские медали. И спасибо родителям, воспитавшим таких спортсменов, — сказал Ильшат Фардиев присутствовавшим на встрече матери Евгении Тарасовой и отцу Андрея Ларькова. — Благодаря вам мы открыли новую страницу спорта республики». Он также отметил важность того, чтобы после успеха наших лыжников тысячи детей встали на лыжи.

Сам Ларьков, как всегда, скромный и молчаливый, подчеркнул общую заслугу всех причастных к успехам наших лыжников. «70 процентов успеха в нашем деле принадлежит сервисной группе. Будешь отлично готов, а лыжи не бегут — ничего не добьешься. Очень много делают врачи и массажисты: наш врач приходил к нам рано утром, а уходил за полночь. А с Еленой Валерьевной Вяльбе мы встречались только на ужине», — вспоминал Ларьков (у Вяльбе не было тренерской аккредитации, игры она смотрела вместе с болельщиками).

Анна Немировская, получившая прямо в аэропорту «Шереметьево» предложение руки и сердца от своего возлюбленного (тоже, кстати, лыжника), к которому она и переехала в Зеленодольск, также поблагодарила за доверие. «До слез приятно, никогда я еще не чувствовала такой поддержки», — призналась лыжница.

Участники круглого стола сделали вывод: спорт, особенно лыжный, в Татарстане движется вперед семимильными шагами. Это подтвердил ректор Поволжской академии спорта Юсуп Якубов: «У нас два мастера спорта международного класса, 17 мастеров спорта и 49 перворазрядников».

Президент Федерации фигурного катания РТ Элина Быстрицкая объяснила отсутствие Тарасовой, готовящейся к чемпионату мира в Милане. Она также подчеркнула гордость тренеров, подготовивших спортсменов-олимпийцев: «Для нас огромная честь, что спортсмены выступают на таком высоком уровне. Мы годами шли к такому успеху».

А первый тренер Евгении Тарасовой Вячеслав Головлев рассказал, как она в четыре года пришла заниматься фигурным катанием: «Маленькая, но шустрая была. Занималась с одиночницами, но всегда смотрела за парным катанием. И как-то пришла ко мне со слезами, — вспоминал Головлев, — хочу, мол, заниматься парным катанием. Мы позвонили в Москву и ее взяли в парное катание — Женя уехала в Москву в 2010 году».

Председатель регионального отделения Федерации сноуборда России в РТ Денис Белов отметил, что развитие этого спорта началось в республике с нуля. О татарстанской же спортсменке он сказал: «В Милену мы верили, она прошла очень жесткий, просто сумасшедший отбор на Олимпиаду, где выступила неплохо. А на днях обыграла олимпийскую чемпионку Пхенчхана на этапе Кубка мира в турецком Кайсери, обойдя ее на полсекунды».

Милена Быкова пообещала: «Думаю, что все еще у нас впереди. Хочется всегда радовать болельщиков своими результатами. Не получилось победить на этой Олимпиаде, постараюсь на следующей».

После обмена мнениями наши олимпийцы, их тренеры и руководители федераций получили благодарственные письма от Министерства по делам молодежи и спорту РТ. Родителям героев Олимпиады вручили цветы, а отдельный памятный подарок достался Елене Вяльбе.