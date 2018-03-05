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Происшествия

В аэропорту задержан 26-летний мужчина, который вез в Казань из ОАЭ экстремистскую литературу

5 марта 2018, 14:59

Мужчина заявил, что книгу приобрел в Арабских Эмиратах для саморазвития.

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В аэропорту Казани сотрудники таможни задержали 26-летнего мужчину с экстремистской литературой, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Книга на русском языке «Основы веры в свете Корана и Сунны» была обнаружена сотрудниками таможни аэропорта в процессе досмотра багажа пассажиров рейса Аль-Мактум – Казань. Владелец запрещенного чтива, 26-летний житель Казани, заявил представителям власти, что не подозревал о «нелегальном» экстремистском статусе своей покупки, и приобрел книгу исключительно для личного пользования.

Книгу у молодого человека изъяли и завели на него дело об административном правонарушении.
 


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