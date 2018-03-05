Крупнейшее ливийское месторождение остановило работу

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Ключевое нефтяное месторождение Ливии «Шарара» заморозило работу. Об этом пишут «Известия».

Нефтедобыче мешает блокировка участка трубопровода от скважины до нефтеперерабатывающего завода в Эз-Завии, уточняет издание. Причины проблем с трубопроводом пока не уточняются.

Всего в Ливии ежесуточно добывается около 1,1 млн баррелей нефти. На «Шарару» приходится примерно треть от этого объема. Добычей сырья на этом месторождении занимается консорциум европейских нефтяных гигантов — Total, Repsol, Statoil и OMV.