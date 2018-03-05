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Экономика и финансы

Крупнейшее ливийское месторождение остановило работу

5 марта 2018, 15:16

На ливийском месторождении «Шарара» добывалось более 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Ключевое нефтяное месторождение Ливии «Шарара» заморозило работу. Об этом пишут «Известия».

Нефтедобыче мешает блокировка участка трубопровода от скважины до нефтеперерабатывающего завода в Эз-Завии, уточняет издание. Причины проблем с трубопроводом пока не уточняются.

Всего в Ливии ежесуточно добывается около 1,1 млн баррелей нефти. На «Шарару» приходится примерно треть от этого объема. Добычей сырья на этом месторождении занимается консорциум европейских нефтяных гигантов — Total, Repsol, Statoil и OMV.

 


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