Наиль Магдеев: Челнинский вклад в экономику — свыше 47 млрд рублей налогов

(Набережные Челны, 5 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах продолжаются встречи властей с представителями ключевых отраслей, задействованных в городской экономике. Так, выступая перед трудовыми коллективами в Городском дворце творчества детей и молодежи, мэр Автограда Наиль Магдеев подчеркнул донорскую суть Набережных Челнов и вклад каждого его труженика в благосостояние республики и страны.

«Набережные Челны были, есть и будут городом-донором, — сказал с трибуны Наиль Магдеев и привел несколько цифр в качестве доказательства. — Челны дают для Татарстана 10 процентов валового территориального продукта. На налоговом поле за прошедший год мы собрали свыше 47 миллиардов рублей, в 2016-м общий объем налоговых поступлений составлял 30 миллиардов рублей».

При этом мэр отдал дань уважения главному налогоплательщику Челнов — ПАО «КАМАЗ». Компанией за прошлый год произведено 38 610 грузовых автомобилей, что на 11,6 процента больше, чем в 2016 году. Магдеев отметил, что объем отгруженной продукции автогиганта с начала года вырос на 19,7 процента.

Среднемесячная заработная плата одного работающего на крупных и средних предприятиях по состоянию на конец прошлого года составила 32,7 тысячи рублей, что на 8,5 процента выше уровня 2016 года. По состоянию на 1 января этого года, в Центре занятости населения состоят на учете 1 120 безработных или 0,42 процента от экономически активного населения Челнов. Это самый низкий показатель уровня безработицы в истории города.

Поступательное движение вперед обеспечивается и за счет получения городом статуса «Территория опережающего социально-экономического развития», отметил Магдеев. В прошлом году в ТОСЭР был привлечен 21 резидент. Их налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили 710 млн рублей.

Позиционирование Челнов как центра промышленного развития Закамья предполагает активное развитие города. Одним из значимых событий текущего года станет начало строительства промышленного парка «Хайер», которое, по предварительным данным, начнется уже в апреле. В проект будет вложен один миллиард долларов, а якорное предприятие парка — им станет завод по производству стиральных машин — нацелено на выпуск 500 тыс. единиц техники.

Что же касается инфраструктурных преобразований, то в 2018 году в городе ожидается обновление дорог — не менее чем на 2 млрд рублей. Татарский драмтеатр переедет в новое здание, на реконструкцию которого республика выделяет не менее 600 млн рублей. В рамках программы обновления амбулаторно-поликлинических учреждений намечены работы на 15 объектах, на что будет затрачено 504,9 млн рублей. Продолжится и ремонт детских садов — в списке первоочередников значатся восемь объектов, на что выделяется 230 млн рублей.