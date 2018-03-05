Энрике Иглесиас умилил подписчиков поцелуями с маленькой дочерью

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Певец Энрике Иглесиас выложил видео, на котором целует свою двухмесячную дочь Люси. «Не могу насладиться моим солнышком», – лаконично подписал видео латиноамериканский исполнитель.



Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями 18 декабря 2017 года. У пары родились двойняшки – девочка Люси и мальчик Николас.



На видео запечатлено, как папа целует малышку, а она зажмуривается и уворачивается от его поцелуев. «Какие милые», «Божественно», «Бедный ребеночек! Столько любви на голову свалилось», «Ого, сколько поцелуев», «Такая сладкая», – написали фолловеры. Видео просмотрело более 2 млн подписчиков.



Некоторые особенно заботливые фанаты предупредили певца об опасностях поцелуев: по их словам, таким образом он может заразить малышку вирусной инфекцией.



Анна Курникова и Энрике Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года.