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Энрике Иглесиас умилил подписчиков поцелуями с маленькой дочерью

5 марта 2018, 22:20 , Фото: соцсети

Энрике Иглесиас умилил подписчиков поцелуями с маленькой дочерью На видео запечатлено, как папа целует малышку, а она зажмуривается и уворачивается от его поцелуев.
Курникова родила Иглесиасу двойню

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Певец Энрике Иглесиас выложил видео, на котором целует свою двухмесячную дочь Люси. «Не могу насладиться моим солнышком», – лаконично подписал видео латиноамериканский исполнитель.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями 18 декабря 2017 года. У пары родились двойняшки – девочка Люси и мальчик Николас.

На видео запечатлено, как папа целует малышку, а она зажмуривается и уворачивается от его поцелуев. «Какие милые», «Божественно», «Бедный ребеночек! Столько любви на голову свалилось», «Ого, сколько поцелуев», «Такая сладкая», – написали фолловеры. Видео просмотрело более 2 млн подписчиков.

Некоторые особенно заботливые фанаты предупредили певца об опасностях поцелуев: по их словам, таким образом он может заразить малышку вирусной инфекцией.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года.

 

can't get enough of my sunshine

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)


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