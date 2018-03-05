Мэр Нижнекамска анонсировал проекты благоустройства города и района

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин анонсировал проекты благоустройства территорий Автогородка и села Большое Афанасово на деловом понедельнике, сообщает пресс-служба мэрии.

Метшин также обозначил поставленные Президентом РФ в послании Федеральному Собранию задачи применительно к Нижнекамску. В городе готовят муниципальную программу по формированию комфортной городской среды.

Жители города принимают активное участие в обсуждении будущих изменений. Так, 6 марта состоится общественное обсуждение по благоустройству территории Автогородка.

Также мэр Нижнекамска представил создание проекта по благоустройству села Большое Афанасово. В рамках проекта предполагается работа с жителями села, будут созданы комфортные условия для активного отдыха.

Выработанный подход будет применен ко всем селам района. «Несомненно, хороший результат будет зависеть и от глав поселений, и от активности жителей», — подчеркнул Метшин.