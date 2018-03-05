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Экономика и финансы

ФАС завела дело на двойника КАМАЗа из ЯНАО

5 марта 2018, 17:48

Организация использовала фирменное наименование ПАО «КАМАЗ» без разрешения челнинского предприятия.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба возбудила дело на ООО «КАМАЗ», зарегистрированное в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующий документ опубликован на сайте Управления ФАС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Дело возбуждено по признакам нарушения ООО «КАМАЗ» федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в допущении недобросовестной конкуренции в отношении ПАО «КАМАЗ». Указанная организация использовала фирменное наименование и товарный знак ПАО «КАМАЗ» без разрешения самого предприятия из Набережных Челнов. Основанием для возбуждения стала претензия ПАО «КАМАЗ» от 9 января 2018 года.

ООО «КАМАЗ» зарегистрировано в Новом Уренгое.

 


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