ФАС завела дело на двойника КАМАЗа из ЯНАО

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба возбудила дело на ООО «КАМАЗ», зарегистрированное в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующий документ опубликован на сайте Управления ФАС по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Дело возбуждено по признакам нарушения ООО «КАМАЗ» федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в допущении недобросовестной конкуренции в отношении ПАО «КАМАЗ». Указанная организация использовала фирменное наименование и товарный знак ПАО «КАМАЗ» без разрешения самого предприятия из Набережных Челнов. Основанием для возбуждения стала претензия ПАО «КАМАЗ» от 9 января 2018 года.
ООО «КАМАЗ» зарегистрировано в Новом Уренгое.