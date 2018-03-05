В Самарской области полицейские спасли от замерзания семейную пару из Альметьевска

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Исаклинском районе сотрудники ДПС спасли от замерзания семейную пару из Альметьевска, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Вечером 27 января инспекторы заметили «Дэу», припаркованный на участке трассы Исаклы – Шентала. Несмотря на холод двигатель автомобиля был выключен. Полицейские решили выяснить, не нужна ли помощь людям в машине.

Водитель иномарки рассказал, что ехал с супругой из Саратова, но на трассе из двигателя авто вылетел шатун. Так как на улице было морозно, автомобиль быстро остыл. Полицейские предложили отогреться в служебном автомобиле и вызвали эвакуатор, на котором семейная пара благополучно добралась до Альметьевска.

Супруги написали благодарственное письмо начальнику территориального отдела внутренних дел, в котором выразили благодарность сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району за помощь и отзывчивость.