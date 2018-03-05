Президент РТ: Я не против, чтобы сухое молоко завозили, я против того, чтобы обманывали людей

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Я не против того, чтобы сухое молоко завозили, я против того, чтобы обманывали людей. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Продукты из сухого молока едят и дети. Это уже — потенциальные клиенты системы здравоохранения, — подчеркнул лидер республики. — Под названием "молоко" продают сухое молоко. Это же обман».

«Это последствия того, что мы где-то недосмотрели, или кто-то получил благодарность. Но, скорее всего, мы этот процесс упустили, — добавил Рустам Минниханов. — Мы говорим о здоровье нации и в то же время делаем такие вещи, которые могут принести беды».

По словам Президента РТ, самые качественные продукты — у фермеров в личных подворьях.