Волго-Вятский банк Сбербанка в 2017 году выдал на 50 процентов больше ипотечных кредитов

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). В Волго-Вятском управлении Сбербанка России отметили рекордный рост ипотечного кредитования по итогам прошлого года. Положительная динамика наблюдается и по другим ключевым направлениям банка. Об этом сообщил глава Волго-Вятского управления Сбербанка Петр Колтыпин на пресс-конференции, которую он провел для СМИ из девяти регионов обслуживания банка.

Сбербанк делает основной упор на отношениях с клиентами, подчеркнул спикер. Для этого в банке широко используют новейшие технологии и развивают удобную инфраструктуру. Количество клиентов является важным критерием оценки работы всего Волго-Вятского управления.

«Мы увеличили его на 1,7 млн человек и фактически достигли количества клиентов, сравнимого с населением Москвы», — подчеркнул Петр Колтыпин.

В прошлом году управление смогло увеличить не только количество частных клиентов, но и заинтересовать десятки тысяч представителей бизнеса. И если в начале 2017 года их число было порядка 200 тыс., то на сегодняшний день это уже 240 тыс. компаний.

«Сейчас мы обслуживаем 11,2 млн клиентов в девяти регионах. И каждый из них важен для нас. Уход клиента — это ЧП. И мы сделаем все, чтобы сохранить его», — заявил журналистам спикер.

Еще один важный итог 2017 года — работа интернет-сервисов банка. Самый известный из них — «Сбербанк-онлайн», вызывает все большее доверие людей. В качестве доказательства журналистам привели в пример статистику по вкладам населения.

«Каждый пятый вклад сейчас открывается через этот канал. Число таких вкладов составляет 3,8 млн штук, это очень прилично», — отметили в Волго-Вятском управлении Сбербанка.

Прошлый год стал переломным в работе над еще одним проектом Сбербанка — безналичным миром, т.е. снижением в обороте наличных денег. На старте проекта Волго-Вятское управление столкнулось серьезной проблемой. Часть регионов в зоне ответственности управления имела тренд на обналичивание средств. Чтобы решить эту проблему, банку пришлось провести сложную работу вместе с ЦБ. В каждом из регионов обслуживания были реализованы совместные проекты с разными федеральными структурами, предприятиями и учреждениями. В итоге, Волго-Вятскому банку Сбербанка удалось существенно сократить объемы наличности, не прибегая к каким-либо ограничениям. Справиться с ситуацией помог взгляд на проблему глазами клиентов.

Другой тренд 2017 года оказался более позитивным. Он касается зарплатных карт Сбербанка. В прошедшем году их число достигло 3,5 млн штук. Для клиентов банк разработал дополнительные льготы по ставкам, а также облегченные условия кредитования.

«Таким клиентам не нужны ни справки, ни документы. Это позволяет в течение нескольких часов принять решение о предоставлении ему финансовых услуг, быстро и качественно», — подчеркнули представители Волго-Вятского управления Сбербанка.

На пресс-конференции не обошли стороной и главный источник банковских новостей 2017 года — ипотеку. Спикеры назвали рост ипотечного кредитования взрывным и рассказали журналистам о впечатляющих показателях в этой сфере. В течение прошлого года Волго-Вятское управление выдало жилищных кредитов на 125 млрд рублей. Это на 48,6 процента превышает показатели 2016 года.

«Мы стремимся не просто помогать нашим клиентам решать квартирный вопрос, а создаем для них целую экосистему жилья, предлагая на каждом этапе реальную помощь в решении их вопросов», — подчеркнули в Волго-Вятском банке Сбербанка.

Главным фактором роста ипотечного рынка стали доступные ставки. На протяжении всего 2017 года Сбербанк снижал их не один раз. Хорошим дополнением к низким ставкам стали электронные сервисы, которые ускоряют процесс покупки жилья в кредит.

В целом сфера кредитования показала отличную динамику, отметили представители учреждения. Журналистам напомнили, что доступные кредиты — позитив не только для банка, но и для экономики страны.

В прошлом году объем кредитных средств, вложенный в экономику Волго-Вятским банком Сбербанка, достиг исторического максимума в 1,2 трлн рублей. При этом заметно вырос кредитный портфель малого и микро-бизнеса. По итогам прошедшего года этот показатель достиг 42 млрд рублей, прирост составил 16 процентов.

В 2018 году на территории РТ Волго-Вятский банк Сбербанка продолжит внедрять линейку небанковских сервисов. Многим клиентам сложно вести бухгалтерию, разные формы отчетности и электронный документооборот. Продукт «Деловая среда» позволяет клиентам получать эти сервисы от банка.

В этом году для малого и микро-бизнеса Татарстана станет широко доступна и услуга «Финансовый консультант». Она позволяет получать консультации по оптимизации затрат на логистику, пользование финансами, работу с партнерами и конкурентами.

«Это будет продукт, который сам будет давать клиенту подсказки, сообщать о том, что происходит с бизнесом — где есть потери, куда надо срочно вкладываться», — рассказали специалисты «Сбербанка».

На пресс-конференции также были озвучены ключевые направления развития Сбербанка до 2020 года. Это создание единой клиентской экосистемы, лучший клиентский опыт, технологическое лидерство на рынке, повышение навыков работников и усовершенствование HR-культуры.

Сбербанк — больше, чем просто банк, потому что не боится раздвигать границы своих возможностей и играть на опережение. Он по-прежнему остается надежным партнером для бизнеса и крупнейшим драйвером кредитования экономики страны.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.