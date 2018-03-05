В Набережных Челнах стартовал автопробег спортсменов-инвалидов

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Автопробег спортсменов-инвалидов под девизом «За единство России» стартовал от здания администрации в Набережных Челнах, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Спортсменов провожали близкие и представители исполкома Набережных Челнов. В начале пути машину с участниками сопровождали наездники из конноспортивной школы «Тулпар».

Автопробег проводится с 5 по 12 марта с целью социальной реабилитации инвалидов. Спортсмены двигаются по следующему маршруту: Набережные Челны — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Владимир — Москва.