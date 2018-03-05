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Спорт

В Набережных Челнах стартовал автопробег спортсменов-инвалидов

5 марта 2018, 12:24

Девиз пробега – «За единство России».
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Автопробег спортсменов-инвалидов под девизом «За единство России» стартовал от здания администрации в Набережных Челнах, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Спортсменов провожали близкие и представители исполкома Набережных Челнов. В начале пути машину с участниками сопровождали наездники из конноспортивной школы «Тулпар».

Автопробег проводится с 5 по 12 марта с целью социальной реабилитации инвалидов. Спортсмены двигаются по следующему маршруту: Набережные Челны — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Владимир — Москва.


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