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Минниханов: Не станешь лидером, если не будешь видеть крупинки положительного в других странах

5 марта 2018, 11:52 , Фото: архив tatarstan.ru

Минниханов: Не станешь лидером, если не будешь видеть крупинки положительного в других странах Президент РТ рассказал о рабочих поездках в зарубежные страны.

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Никогда не станешь лидером, если не будешь видеть крупинки того положительного, что есть в других странах. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам лидера республики, во время рабочих зарубежных поездок он увидел немало новшеств. «Я потом говорил, что это надо сделать у нас», — отметил он.

Он заметил, что, например, в Дагестане лучше, чем в Татарстане, организована работа МФЦ. «Я сказал: "Вы чем занимаетесь? Почему не смотрите? В Дагестане сделано то, что наши болтуны не могли сделать», — подчеркнул Рустам Минниханов.  


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