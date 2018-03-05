Минниханов: Не станешь лидером, если не будешь видеть крупинки положительного в других странах

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Никогда не станешь лидером, если не будешь видеть крупинки того положительного, что есть в других странах. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам лидера республики, во время рабочих зарубежных поездок он увидел немало новшеств. «Я потом говорил, что это надо сделать у нас», — отметил он.

Он заметил, что, например, в Дагестане лучше, чем в Татарстане, организована работа МФЦ. «Я сказал: "Вы чем занимаетесь? Почему не смотрите? В Дагестане сделано то, что наши болтуны не могли сделать», — подчеркнул Рустам Минниханов.