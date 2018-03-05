Лилия Галимова стала замруководителя пресс-службы Президента РТ

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Телеведущая Лилия Галимова стала заместителем руководителя пресс-службы Президента РТ. В новом качестве бывшая заместитель директора ГТРК «Татарстан» участвует во встрече Президента РТ Рустама Минниханова с журналистами.
В январе Лилия Галимова покинула пост замдиректора филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан». Сейчас эту должность занимает Дмитрий Второв, ранее работавший корреспондентом службы новостей.
Лилия Галимова является выпускницей факультета журналистики Казанского федерального университета. На телеканале ГТРК «Татарстан» она проработала более 10 лет.