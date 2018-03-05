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Украинец пытался нелегально ввести в Крым 450 юбилейных монет

5 марта 2018, 11:49

Гражданин Украины не заполнил таможенную декларацию, а также не имел документов, подтверждающих стоимость ввозимого на полуостров товара.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). У въезжавшего в Крым украинца таможенники обнаружили партию незадекларированных юбилейных монет, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина пересекал границу в пункте пропуска «Армянск». На контроле он заметно нервничал, потому таможенники решили осмотреть его вещи.

В пакете, который нес мужчина, правоохранители нашли свыше 450 юбилейных монет и сувенирных жетонов Национального банка Украины. При этом украинец не заполнил таможенную декларацию, а также не имел при себе документов, подтверждающих стоимость товара.

В данный момент монеты и жетоны отправлены на экспертизу.

 


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