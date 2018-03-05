Украинец пытался нелегально ввести в Крым 450 юбилейных монет

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). У въезжавшего в Крым украинца таможенники обнаружили партию незадекларированных юбилейных монет, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина пересекал границу в пункте пропуска «Армянск». На контроле он заметно нервничал, потому таможенники решили осмотреть его вещи.

В пакете, который нес мужчина, правоохранители нашли свыше 450 юбилейных монет и сувенирных жетонов Национального банка Украины. При этом украинец не заполнил таможенную декларацию, а также не имел при себе документов, подтверждающих стоимость товара.

В данный момент монеты и жетоны отправлены на экспертизу.