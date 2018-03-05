Челнинцы стали победителями Всероссийской лиги робототехнических соревнований

(Набережные Челны, 5 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Команда челнинских школьников победила во Всероссийской лиге робототехнических соревнований, сообщили в Управлении физкультуры и спорта исполкома Автограда.

Команда Академии инновационного технического творчества «Техноград» вернулась с последнего этапа второго сезона Всероссийской лиги «Робот и Я», который проходил в Москве. Челнинцы заняли два первых места и одно второе, что позволило им по итогам двух этапов стать победителями, оставив позади более чем сто участников из Ульяновска, Калуги, Можайска, Москвы, Пушкина и других городов.

Так, абсолютным победителем в капитанском конкурсе стал Денис Романов, выполнивший быстрее и точнее всех задание на программирование.

В номинации «Творческий проект» был признан лучшим «Понтонный мост» Тамерлана Ахметсалихова.

Радмир Юсупов и его робот заняли второе место в «Битве роботов».