Три человека погибли на пожаре в Верхнеуслонском районе

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе на пожаре в жилом доме погибли три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об инциденте в одном из домов в селе Татарское Бурнашево поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером.

На тушение отправились сотрудники местной добровольной пожарной команды, а также пожарные ПСЧ №8 и №112.

На месте соседи рассказали огнеборцам, что в здании могут быть люди. Пламя охватило дом целиком и обрушило кровлю. Площадь пожара составляла 45 квадратных метров.

Через 33 минуты сотрудники МЧС справились с огнем. В процессе разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 66-летнего мужчины, через некоторое время пожарные нашли двух погибших женщин в возрасте 59 и 82 лет.

По одной из версий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, по другой – поджог.