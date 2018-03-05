Ученые предложили делить диабет на пять типов

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). С предложением делить диабет на пять типов вместо двух выступили шведские специалисты из Лундского университета, пишут «Известия» со ссылкой на VistaNews.

Врачи предлагают пять следующих разновидностей диабета: тяжелый аутоиммунный, тяжелый инсулиндефицитный, тяжелый инсулинрезистентный, возрастной легкой формы и связанный с ожирением диабет легкой формы.

Первый тип аналогичен сегодняшнему диабету первого типа. Ко второму принятому типу относятся остальные четыре разновидности, которые являются разными заболеваниями, отличающимися друг от друга по причинам, форме протекания и методам лечения.

Разновидности были определены на основании данных шведского реестра, включающего почти 9 тыс. пациентов. Новая классификация поможет выявлению рисков осложнений и поиску подходящей схемы лечения.