Президент РТ о назначении Здунова: Работа министра РТ в Дагестане говорит о потенциале республики

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал назначение министра экономики РТ Артема Здунова на должность Премьер-министра Дагестана.

«Особой радости, что Здунов уехал в Дагестан, — нет. Это был очень перспективный министр, активный. Хорошо работал с Москвой, было много интересных проектов по малому и среднему бизнесу», — сказал лидер республики.

По его словам, Дагестан — непростой регион, но с большим потенциалом.

«То, что министр из Татарстана там работает, говорит о потенциале республики. Мы гордимся нашими кадрами», — подчеркнул Президент РТ.