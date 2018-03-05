Мэрия Казани выберет банки-операторы по программе льготного кредитования 22 марта

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Аккредитация банков-операторов, предоставляющих льготные кредиты по программе поддержки малого и среднего предпринимательства (МСБ), пройдет до 21 марта. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил глава Комитета экономического развития Артур Валиахметов.

С 2018 году в исполкоме отказались от услуг единственного оператора. С начала марта проходит аккредитация будущих партнеров.

«По результатам, которые станут известны 22 марта, будут заключены договоры с банками, которые будут отвечать условиям аккредитации: наличие действующей лицензии ЦБ РФ, опыт кредитования малого и среднего бизнеса. Максимальная годовая ставка для кредитования предпринимателей — не выше 10,5 процента в год», — сказал Валиахметов.

Финансовую поддержку по городу по ранее выданным кредитам на льготных условиях получают 85 субъектов малого и среднего бизнеса. Общая сумма субсидий, предоставленных за январь 2018 года, составила 1,9 млн рублей.

В перечне приоритетных направлений остаются ЖКХ, образование, здравоохранение, внутренний туризм, общественное питание, сбор и обработка отходов и др. Среди особо приоритетных направлений — организация частных детских садов; организация хостелов, гостиниц, мини-отелей, производство изделий народно-художественных промыслов.

Условия для предоставления льготного кредита: сумма до 10 млн рублей, срок до трех или пяти лет. Исполком будет субсидировать часть процентной ставки, равной шести процентам.

Мэрия Казани не была удовлетворена реализацией программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в 2017 году. Банк-оператор Татсоцбанк предлагал предпринимателям ставку в 9,5 процента годовых. Среди основных претензий — низкий коэффициент стоимости залога, запрос большого объема дополнительных документов, медленная работа аналитического отдела банка.