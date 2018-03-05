Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора духов к 8 Марта

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе парфюмерной продукции в преддверии 8 Марта. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

При продаже духов продавец должен дать возможность покупателю ознакомиться с запахом духов. На упаковке с парфюмерией должная быть размещена информация об изготовителе товара, стране происхождения, составе продукции и сроке годности. Кроме того, должны быть данные об условиях хранения товара.

Если покупатель потребует, продавец обязан ознакомить его с документацией, содержащей сведения о соответствии товара требованиям закона. Данный документ должен быть заверен печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения и телефона.