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Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора духов к 8 Марта

5 марта 2018, 20:05

На упаковке с парфюмерией должная быть размещена информация об изготовителе товара, стране происхождения, составе продукции и сроке годности.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе парфюмерной продукции в преддверии 8 Марта. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

При продаже духов продавец должен дать возможность покупателю ознакомиться с запахом духов. На упаковке с парфюмерией должная быть размещена информация об изготовителе товара, стране происхождения, составе продукции и сроке годности. Кроме того, должны быть данные об условиях хранения товара. 

Если покупатель потребует, продавец обязан ознакомить его с документацией, содержащей сведения о соответствии товара требованиям закона. Данный документ должен быть заверен печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения и телефона.

 


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